Названы победители первого этапа конкурса для учителей «Уроки Победы»

В Москве подвели итоги первого этапа Международного конкурса «Уроки Победы», организованного в преддверии 75-летия победы СССР в Великой Отечественной войне. Жюри назвало имена 500 педагогов, чьи уроки, посвященные одному из наиболее значимых событий современной истории, были признаны лучшими.

Председатель жюри конкурса, ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов назвал мероприятие беспрецедентным по масштабу. «Каждая четвертая российская школа в лице своих учителей и методистов прислала свои работы для участия, причем все они очень высокого качества», — подчеркнул Торкунов. В общей сложности, в Оргкомитет конкурса и региональные экспертные комиссии поступило больше 15 тысяч работ.

Как отметил советник министра просвещения РФ, ответственный секретарь Российского исторического общества Андрей Петров, больше всего работ поступило по номинациям «Классный час» и «Социальный проект» — около 60 процентов от общего числа. Среди регионов лидеров по количеству участников — Краснодарский край, Алтайский край, Самарская область и Москва, по охвату школ — Краснодарский край, Забайкальский край, Самарская и Пензенская области.

Анализируя качество и тематику работ, эксперты отметили, что многие учительские уроки оказались из разряда не растиражированных, что очень ценно. «Разброс тем исключительно высок и говорит о том, что сам этот конкурс вызвал особый интерес не только к вопросу освещения Великой Отечественной войны, но и к серьезным исследовательским работам, которые будут полезны, когда мы опубликуем итоги», — рассказал Анатолий Торкунов.

«Изучая работы, мы увидели, что российские учителя и наши зарубежные коллеги, участвовавшие в конкурсе, — это люди творческие, болеющие за свое дело и очень неравнодушные», — заявила вице-президент по издательской деятельности группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова. Работа с учителями, по словам Копыловой, всегда было приоритетным направлением деятельности ГК «Просвещение», которое является национальным образовательным интегратором. Кстати, в нынешнем году «Просвещение» отметит 90-летний юбилей. «Мы сделаем верстку всех работ, — рассказала Виктория Копылова. — Этот сборник будет размещен на сайтах «Просвещения» и Российского исторического общества. И это будет банк заданий, которые учителя смогут использовать в постоянной работе».

По словам заместителя председателя жюри, руководителя экспертного совета группы компаний «Просвещение», являющегося одним из организаторов конкурса, доктора исторических наук Александра Данилова, задачи, которые ставились перед конкурсом, уже на первом этапе во многом решены. «Это говорит о востребованности таких форм работы, связанных с изучением отечественной истории, а также сохранением памяти о событиях Великой Отечественной войны и Второй мировой войны», — рассказал Александр Данилов.

Он также отметил, что некоторые уроки, которые приняли участие в конкурсе, уже прошли апробацию. «Нам прислали отчет о проведении видеоурока в Палестине с участием посла РФ, — поделился Данилов. — Это говорит о том, что уже существует практика использования такого уникального исторического материала».

С 22 января стартует второй федеральный этап конкурса «Уроки Победы», по итогам которого жюри определит 33 финалиста. Им предстоит состязание в очном туре в московских школах и на столичных музейных площадках, а 2-3 апреля будут названы имена победителей, каждый из которых получит по 250 тысяч рублей.