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Иностранные учащиеся посетили храм святой Татьяны в Когалыме перед днем студента

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Учащиеся российских вузов из Казахстана, Словакии, Индии, и Нигерии присоединились к инициативе российских студентов и посетили храм святой мученицы Татианы в Когалыме. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Первый раз подобная неформальная акция прошла в 2019 году, когда около 200 студентов со всей России посетили когалымский храм, построенный при поддержке компании «Лукойл».

В 2020 году традицию поддержали несколько иностранных студентов. В частности, словацкая студентка-филолог из Омска Блажена Надь рассказала, что приехала в Когалым по приглашению своей подруги, которая родом из этого города.

Один из посетивших храм — нигериец Нурудин Тиджани. Он учился в университете в Сургуте, где познакомился, а впоследствии женился на русской девушке. Сейчас живет в Когалыме, где работает преподавателем английского в центре «Алые паруса».

По словам ключаря храма святой мученицы Татианы отца Иакова, храм в Когалыме — один из немногих в России, который в принципе освящен в честь этой святой, известной покровительницы студентов.

«Еще при открытии храма, нам была подарена частица святой Татианы, ее мощей. Поэтому в какой-то степени, конечно, храм уникален. И сегодня те, кто узнают, что здесь такая святыня, их это и привлекает, они и приезжают с тем, чтобы поклониться, приложиться к частице святой Татианы. Среди тех, кто приходит поклониться помолиться, конечно, немало и студентов. И сложно сказать откуда они приезжают, потому что нет такой фиксации, но действительно люди едут, поклоняются, просят ее и ходатайствуют перед Богом», — рассказал отец Иаков.

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