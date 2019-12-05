«Лукойл» отмечен международной наградой за проекты в Когалыме

«Лукойл» выиграл премию «За лучший кросс-культурный проект» Международной Ассоциации консультантов в области связей с общественностью (ICCO) за реализацию проектов в городе Когалыме (Ханты-Мансийский АО — Югра) при поддержке компании.

Наиболее крупные объекты, реализованные при участии «Лукойла» — комплекс «Галактика» с крупнейшим в Европе океанариумом, тропической оранжереей и аквапарком. Также в Когалыме при участии Патриарха Кирилла открыт храм св. Татианы с мощами преподобной. В нынешнем году в Когалыме открылся единственный за пределами Москвы филиал Малого театра. Сейчас в городе ведется строительство центра подготовки спортсменов зимних олимпийских дисциплин.

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Развитие инфраструктуры способствует туристическому потоку. Если в 2018 году Когалым посетили 60 тысяч человек, то в 2019 году — уже больше 80 тысяч. Когалым традиционно отмечается в рейтингах качества жизни среди российских городов, а численность населения за последние 10 лет выросла на 15 процентов.