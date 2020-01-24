Зеленский рассказал о погибших во время Холокоста родственниках

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал о своих родственниках, погибших во время Холокоста. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает «Украинская правда».

Зеленский отметил, что у него есть три истории о Холокосте и Второй мировой войне. Первая была о Саиде Арифовой, которая спасла 88 евреев, выдавая их за крымских татар. Вторую историю Зеленский рассказал об украинском греко-католическом священнике Емельяне Ковче, который выдал 600 евреям метрики о крещении и был узником концлагеря «Майданек».

«И я расскажу еще одну историю — историю семьи, где было четверо братьев. Трое из них, а также их родители, стали жертвами Холокоста: их расстреляли немецкие оккупанты, ворвавшиеся в Украину», — сказал президент.

Четвертый брат оказался его дедом. Он был на фронте и вернулся живым. «Через два года после войны у него родился сын, а через 31 год — внук. Через 40 лет внук стал президентом, и сегодня он стоит перед вами, господин премьер-министр», — заключил Зеленский.

Накануне Зеленский, приехав в Израиль, отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста. Он заявил, что украинская делегация решила отдать свои места людям, пережившим геноцид.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!