Россиянам пообещали февраль с погодными отклонениями. Так, температура воздуха в среднем превысит норму на два-четыре градуса, говорится на сайте центра погоды «Фобос».

По данным синоптиков, холодная аномалия будет наблюдаться на северо-востоке страны — здесь может оказаться на два градуса холоднее, чем обычно. С небольшим похолоданием февраль начнется и в Москве. Однако потом в город вернется оттепель.

Ранее, 24 января, в Гидрометцентре рассказали, что в европейской части России в феврале температура может опуститься до десяти градусов мороза. Месяц ожидается неоднородным, могут быть периоды похолодания.

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