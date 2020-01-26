Губернатор Краснодарского края сравнил гигантскую свалку с Мамаевым курганом

Живое Видео / YouTube

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев несколько раз сравнил свалку в Белореченском районе, на гигантские размеры и вонь которой жалуются местные жители, с Мамаевым курганом. Такое сравнение он допустил в ходе совещания 23 января, на что обратил внимание волгоградский портал V1.RU.

В публикациях на сайте краевой администрации слов о Мамаевом кургане нет, но на размещенном YouTube видео с совещания, на котором слышно, как Кондратьев сравнивает мусорный полигон с историческим памятником.

«Этот полигон, который на самом деле уже далек от того изначального проекта, скорее всего, проекта полигона современного (...). И теперь этап, когда мусор просто вываливается. В лучшем случае пересыпается, а в худшем — вообще не пересыпается. И просто растет этот Мамаев курган, и все. А потом начинает пахнуть, потом начинает цвести, начинает раздражать жителей», — сказал губернатор.

Жители Белореченского района неоднократно жаловались властям на свалку, куда, в частности, вывозился мусор из Сочи во время проведения в городе Олимпийских игр в 2014 году. Как писала «Живая Кубань», суды и надзорные органы неоднократно выносили решения о закрытии полигона и его рекультивации, однако местный мусорный оператор не исполнял постановления. После совещания у Кондратьева стало известно об увольнении гендиректора компании, отвечающей за работу белореченской свалки.

Мамаев курган — возвышенность на правом берегу Волги в Волгограде. Во время Сталинградской битвы там велись ожесточенные бои. Ныне курган известен памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом «Родина-мать зовет!»

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