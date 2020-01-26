Сирийская армия ударила по террористам

Сирийская армия ударила по позициям террористов к западу от города Алеппо. Об этом сообщает SANA.

По данным агентства, сирийская артиллерия атаковала боевиков по линии фронта от жилого квартала Джамият-эз-Захра до микрорайона Рашидин. Отмечается, что террористы понесли потери среди людей и техники.

Ранее в январе Россия обвинила членов террористической группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ) в убийстве 12 сирицев. В Центре по примирению враждующих сторон рассказали, что мирные жители были убиты в результате обстрелов пригорода Алеппо.

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