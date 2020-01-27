Зеленский высказался о гибели двух украинских военных в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о гибели двух солдат Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Материалы по теме «Не для того они кровь проливали» Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы

По его словам, все причастные стороны должны прилагать еще большие усилия для завершения конфликта на востоке страны. Зеленский подчеркнул, что гибель двух солдат свидетельствует о том, что война в регионе продолжается.

«Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй — подорвался», — написал президент Украины, добавив, что в 2020 году в боях погибли 11 украинских военнослужащих.

Ранее в ОБСЕ рассказали, что главная причина гибели гражданского населения на востоке Украины — мины. При этом спецпредставитель организации Хайди Грау отметила, что в 2019-м году число жертв среди гражданского населения «значительно снизилось».

В середине ноября в ООН подсчитали количество погибших среди мирного населения в результате вооруженного конфликта в Донбассе. По информации организации, с момента начала конфликта в 2014 году погибли «по меньшей мере 3 тысячи 345 гражданских лиц». Все гражданские, которые получили ранения в результате обстрелов, в том числе артиллерийских, находились на территории, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!