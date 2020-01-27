Американцы не смогли назвать точное число жертв Холокоста

Большинство американцев не смогло правильно назвать точное число жертв Холокоста. Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center, который был опубликован на официальном сайте организации.

Лишь 45 процентов опрошенных вспомнили, что в результате массового истребления нацистами погибло около 6 миллионов евреев. 12 процентов назвали число в 3 миллиона, еще столько же посчитало, что в ходе Холокоста погибло примерно 12 миллионов. 29 процентов затруднились с ответом.

Большинство американцев справилось с другими двумя вопросами — 69 процентов сумели вспомнить, что свои преступления нацисты творили в промежутке между 1930 и 1950 годами, а 63 процента правильно ответили на вопрос о том, что такое еврейское гетто. Однако о том, что глава НСДАП Адольф Гитлер пришел к власти демократическим путем, знают лишь 43 процента граждан США.

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По данным Pеw, лучше всего осведомлены о Холокосте оказались атеисты, агностики и иудеи. Среди религиозных групп меньше всего об истреблении знали представители афроамериканских конгрегаций: лишь 23 процента из них смогли правильно ответить на вопрос о числе его жертв. Также выяснилось, что осведомленность в этом вопросе коррелирует с уровнем образования.

Отмечается также, что американские подростки знают об этой теме меньше, чем взрослые: жители США в возрасте от 13 до 17 лет ответили в среднем хуже на все четыре вопроса. О том, что Гитлер был избран демократически, знает лишь каждый третий из них.

Эти результаты в лучшую сторону отличаются от того, что выявлялось ранее: так, в 1993 году лишь 54 процента американцев смогли дать правильное определение слову «Холокост», а назвать цифру в 6 миллионов погибших сумели лишь 35 процентов опрошенных.

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