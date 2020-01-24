Россию и Израиль обвинили в злоупотреблении памятью о холокосте

Россия и Израиль похитили День памяти жертв холокоста. О злоупотреблении стран заявила немецкая журналистка Сабина Мюллер, сообщает The Jerusalem Post.

По ее словам, они использовали мероприятие в Иерусалиме для нападок на Польшу и собственных двусторонних переговоров. Мюллер отметила, что пока российский и израильский лидер открывали мемориал жертвам блокады Ленинграда, 90-летние выжившие в холокосте были вынуждены ждать около 40 минут.

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Член исполнительного комитета Центрального совета евреев в Германии Ран Ронен в ответ на заявление Мюллер отметил, что она пересекла границу разума и морали. По мнению журналиста издания Bild Филиппа Пятова, журналистка забыла свою историю, а ее комментарий написан плохим стилем.

Об итогах Форума памяти жертв холокоста в Израиле, где присутствовал президент России Владимир Путин, ранее высказались в Польше. Журналист издания Rzeczpospolita Михал Шулджиньский считает, что мероприятие позволило российскому лидеру осуществить триумфальное возвращение в мировые салоны. Кроме того, Польша встревожена тем, что президенты других стран встретили Путина как равноправного.

Путин приехал на Форум памяти холокоста в Иерусалиме 23 января. В ходе визита он открыл в центре города монумент «Свеча памяти», посвященный подвигу жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны, и встретился с матерью осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянки.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего выступления на форуме отметил, что спустя много лет после Второй мировой войны чувствует груз ответственности за произошедшее.

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