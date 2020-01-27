Террористы атаковали нефтехранилища в Сирии

Террористы атаковали несколько нефтехранилищ в сирийском портовом городе Банияс. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на представителя министерства нефти и минеральных ресурсов страны.

По данным источника, взрывные устройства были заложены водолазами. Отмечается, что ремонтные бригады уже занимаются устранением неполадок для возобновления работы нефтеналивной станции.

18 января сообщалось, что около 50 боевиков при поддержке танков и БМП атаковали позиции сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Абу-Джреф в провинции Идлиб. Отмечалось, что продвижение боевиков составило до 1,2 километра в глубину и до 500 метров по фронту. Джихадисты при нападении на позиции сирийской армии задействовали шесть танков. Правительственным силам удалось отразить удар террористов, и тем пришлось отступить.

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