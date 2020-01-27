Найдена самая смертоносная планета

Астрономы Чикагского университета (США) выяснили, что экзопланета KELT-9b, относящаяся к классу горячих юпитеров, так сильно раскалена, что в ее атмосфере расщепляются молекулы водорода. Смертоносная воздушная оболочка делает невозможным существование любых форм жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи провели наблюдения с помощью космического телескопа Spitzer, работающего в инфракрасном диапазоне. Оказалось, что на дневной стороне планеты молекулярный водород разрывается и не может вновь сформироваться, пока разрозненные атомы вновь не окажутся в тени. Температура KELT-9b рекордно высока, однако подобные процессы были замечены и на других горячих юпитерах, а также ультрагорячих юпитерах.

KELT-9b, находящийся на расстоянии 670 световых лет от Земли, по массе в три раза больше Юпитера. Температура ее поверхности достигает 4300 градусов Цельсия, поскольку он находится к родительской звезде так близко, что один оборот вокруг нее занимает около суток. KELT-9b находится в приливном захвате, то есть она всегда обращена к светилу одной стороной. Это делает экзопланету самой горячей из всех найденных объектов такого рода на настоящий момент.

Атмосфера горячего юпитера перетекает с одной стороны на другую и обратно, увлекая за собой атомы и молекулы водорода. Если бы молекулы водорода не распадались, то скорость ветра достигала бы 60 километров в секунду, но этого не наблюдается. Перепады температур между ночной и дневной сторонами оказались относительно невысокими, что предполагает потоки тепла. Однако «горячая точка», которая должна находиться под прямыми лучами звезды, на самом деле смещена от ожидаемого положения, что пока остается необъяснимым.

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