Школьники устроили шашлыки на Вечном огне в Махачкале

Школьники устроили танцы и шашлыки на Вечном огне в Махачкале. Видео, опубликованное РЕН ТВ, снял отец одного из присутствующих в кадре детей. Оригинал видеозаписи выложен в Instagram-аккаунте МВД Дагестана.

В ролике несколько детей разного возраста собрались возле мемориала памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Двое мальчиков держат в руках куриные окорочка и суют их в пламя, еще один стоит неподалеку и танцует.

«Это пранк», — говорит один из мальчиков, сидящих на корточках у огня.

Полиция проводит проверку. Родителей школьников собираются привлечь к административной ответственности.

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