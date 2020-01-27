Певец защитил Трампа надписью на ягодицах на премии «Грэмми»

Американский певец Рики Годинез, известный под сценическим псевдонимом Рики Ребел, появился на премии «Грэмми» с политическим лозунгом на обнаженных ягодицах. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Церемония состоялась утром 27 января (по московскому времени) в Лос-Анджелесе. Один из самых провокационных костюмов на мероприятии был у Ребела: он надел красный кожаный топ с бахромой, брюки под кожу рептилии с вырезами сзади и высокие сапоги с шипами.

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При этом музыкант держал в руках балдахин из красного кружева, а надпись на его ягодицах гласила: Impeach This. Таким образом Ребел защитил президента США Дональда Трампа, выступая против его импичмента.

Ранее сообщалось, что американская модель и телеведущая Крисси Тайген пришла на «Грэмми» в откровенном платье российского дизайнера Юлии Яниной. На ней был наряд оранжевого цвета с глубоким декольте и вырезом на левой ноге.

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