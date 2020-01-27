Придуман способ защитить личное пространство в метро

В британской сети отелей Leonardo Hotels придумали способ защитить личное пространство в метро. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Проведенный специалистами опрос показал, что 3,5 миллиона жителей страны никогда не бывали в Лондоне. При этом 21 процент из них признались, что в первую очередь в крупных городах их пугает перенаселенность и давка в общественном транспорте.

В связи с этим дизайнеры разработали надувную куртку и опубликовали руководство по ее эксплуатации на сайте сети отелей. Согласно инструкции, прозрачная пластиковая конструкция надевается поверх повседневной одежды, после чего накачивается воздухом. В результате вокруг человека образуется купол, защищающий его от окружающих на 45 сантиметров со всех сторон. По мнению исследователей, именно такая дистанция между людьми является оптимальной для передвижения в метро.

В ноябре 2016 голландский дизайнер Анук Виппрехт (Anouk Wipprecht) создала платье с целью решения той же самой проблемы. На плечах наряда она установила пластиковые шипы, которые поднимались с помощью датчиков движения, когда кто-то подходит слишком близко к носящему. Автор платья заявила, что ее творение стоит на стыке между робототехникой и дизайном.

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