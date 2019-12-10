Рюкзак размером с человека на мужчине в метро озадачил пользователей сети

Рюкзак, представленный на показе итальянского люксового Moschino коллекции Pre-fall 2020, озадачил пользователей сети из-за гигантского размера. Видео с модного шоу опубликован в Instagram-аккаунте культурного и модного обозревателя Кристен Бейтман (Kristen Bateman).

Показ прошел на бывшей станции Нью-Йоркского метро Корт-стрит в Бруклине, которая была закрыта и превращена в музей. На ролике модель идет по вагону в джинсовом костюме, желтых ботинках, огромной желтой бейсболке и с красным рюкзаком размером с человека. Его образ дополнен желтой клетчатой рубашкой и массивной золотой цепью.

Подписчики удивились гигантскому аксессуару и бросились шутить в комментариях. «Неужели кто-то реально собирается покупать эту ерунду?» — не верил один пользователь. «Хаха. Да в эту сумку поместится вся моя жизнь», — насмехался другой читатель. «Moschino, кажется, вы слишком много думаете о девушках с пышными формами и плюс-сайз моделях», — съязвил третий комментатор. «С этой вещицей невозможно спуститься в метро! И даже если получится, то люди в переполненном вагоне, вероятно, начнут засыпать, облокотившись на него», — предположил четвертый.

В декабре в нью-йоркском метро женщина с огромной сумкой застряла в турникете. На опубликованных в сети кадрах видно, как пассажирка с кислотно-желтой наплечной сумкой американского бренда Opening Ceremony пытается пробраться в метро через турникет. Из-за своего размера сумка дважды застревает в проходе.

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