У задержанного в России за шпионаж японца нашли документы агентства Kyodo

У задержанного в России за шпионаж гражданина Японии нашли журналистские документы информационного агентства Kyodo. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в МИД России.

Советник-посланник посольства Японии был вызван в МИД. Ему вручили ноту протеста «в связи с противоправными действиями» подданного этой страны.

Ранее во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину с паспортом подданного Японии при попытке получить секретные документы о военном потенциале России. Как отметили в МИД, задержанный находился в России по журналистской визе.

Японцу было предъявлено официальное предостережение и дано 72 часа на то, чтобы он покинул страну. Как подчеркнули в российском дипведомстве, гражданин Страны восходящего солнца уже выехал на родину.

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