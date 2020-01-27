За годы неопределенности, связанной с Brexit, от Лондона отвернулись финансисты со всего мира. С 2018 года число тех, кто считает столицу Великобритании главным финансовым центром, сократилось с 53 до 33 процентов, сообщает Guardian со ссылкой на исследование Duff&Phelps Global Regulatory Outlook.

Его место занял Нью-Йорк, который за тот же период прибавил 23 процентных пункта — в 2020 году финансовой столицей мира его считают 56 процентов опрошенных.

В рамках исследования на этот вопрос ответили 245 топ-менеджеров из банковской сферы, финансовых компаний и компаний по управлению активами.

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Аналитики полагают, что Лондон уже не сможет вернуть себе такой статус, но и позиции Нью-Йорка будут ухудшаться. В качестве будущих точек притяжения через пять лет они видят Гонконг, Сингапур и Шанхай. В перспективы Лондона верят только 22 процента опрошенных, но в Европе до его уровня, отметили респонденты, все равно никто не доберется.

Единственным выходом для британской столицы называют серьезно улучшение нормативно-правовой базы и разрыв с европейским регулированием. Тогда финансовый сектор привлечет новые таланты, и статус Лондона может восстановиться.

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