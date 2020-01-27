Делегация России ответила ПАСЕ на угрозу ограничения полномочий

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию в случае, если угрозы ограничить ее полномочия будут осуществлены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Его цитирует ТАСС в понедельник, 27 января.

«Тот душок, антироссийский, который там более на протяжении всего времени отсутствия российской делегации был, он, на самом деле, время от времени и от времени пованивает, но мы постараемся проверить», — цитирует парламентария агентство REGNUM.

Он отметил, что его удивили причины, на основании которых пытаются оспорить полномочия российской делегации. В частности, речь идет о поправках в Конституцию, пояснил Толстой.

Ранее в понедельник литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис поднял вопрос об ограничении полномочий российской делегации в ПАСЕ в связи с якобы несоблюдением в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Его инициативу поддержали 30 человек, теперь этот вопрос рассмотрит комитет по мониторингу.

С 2014-го по июнь прошлого года российская сторона была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ. 26 июня российской делегации вернули полномочия.

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