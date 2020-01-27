Россиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей

В Госдуме в феврале планируют обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных автомобилей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

В РОАД считают, что для россиян необходимо установить штраф в размере от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей. Замглавы комитета по транспорту и строительству Госдумы Александр Старовойтов предложил ввести более суровое наказание — вплоть до уголовного.

«Понятно, что проблема имеет серьезное общественное значение с точки зрения безопасности движения», — заметил Старовойтов. Он также пояснил, что этот вопрос будут обсуждать с ГИБДД после появления текста законопроекта, который будет разработан до конца 2020 года.

По данным РОАД, в России от 10 до 30 процентов автомобилей из общего автопарка в 50 миллионов имеют скорректированные данные по километражу. Однако пока ввести ответственность за скрутку счетчика пробега нереально, считает глава ассоциации Олег Моисеев.

Ранее сообщалось, что россияне смогут покупать и продавать автомобили через портал госуслуг. Данные об участниках сделки будут заполнены автоматически в портале, что избавит от необходимости личного присутствия в ГИБДД. Также предполагается, что сделки станут безопаснее и быстрее.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!