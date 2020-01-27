Случайное спасение упавшей с обрыва туристки попало на видео

CBS Los Angeles / YouTube

Спасатель случайно поймал скользившую по склону туристку за несколько секунд до ее падения в каньон. Инцидент попал на видео, которое опубликовано на YouTube-канале CBS Los Angeles.

По информации источника, 69-летняя женщина упала с обрыва, когда совершала поход по популярному туристическому маршруту в каньоне Рубио (Rubio Canyon), Калифорния, США.

На ролике видно, как туристка скользит по осыпающемуся склону и попадает в руки спасателя, который спустился в ущелье на тросе и находился неподалеку от нее.

В январе популярное приложение для знакомств Tinder спасло туристку из ловушки в горах в Норвегии. Лония Хегер (Lonia Haeger) путешествовала вместе с друзьями на машине и застряла в горах из-за непогоды. Чтобы не ждать прибытия механика, путешественники решили воспользоваться Tinder и нашли подмогу через пять минут.

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