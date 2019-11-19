Пропавшего туриста нашли мертвым в российских горах спустя месяц

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили тело мужчины, который, предположительно, месяц назад отбился от туристической группы и пропал. Об этом сообщили в региональном высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России, передает РИА Новости.

Согласно информации ведомства, турист 1959 года рождения не выходил на связь с 6 октября. Он прибыл в Приэльбрусье в составе группы путешественников из Петрозаводска (Карелия), однако его недосчитались, когда автобус отправлялся обратно.

Сотрудники МЧС в течение месяца вели поиски. «Один из туристов обнаружил тело мужчины в пойме реки в ущелье Гарабаши. (...) Судя по одежде и другим внешним признакам, это пропавший житель Карелии», — пояснил собеседник агентства.

По предварительным данным, турист сорвался с обрыва к реке в глубине ущелья. «Скорее всего, тогда его занесло снегом, и потому его не смогли найти сразу», — пояснил источник. Он добавил, что официально тело погибшего пока не опознано.

11 ноября сообщалось, что в Хакасии двое мужчин попали под сход лавины во время катания на снегоходах и оказались завалены снегом. В результате один из туристов, мужчина 1986 года рождения, погиб.

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