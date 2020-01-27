Кремль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

В Кремле не сомневаются, что для борьбы с распространением коронавируса принимаются все необходимые меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 27 января.

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Ранее в понедельник в Роспотребнадзоре сообщили, что к настоящему моменту были обследованы более ста человек с подозрением на коронавирус, диагноз ни у кого не подтвердился. В основном у обследованных были обнаружены грипп А и В, парагрипп и другие вирусы.

По словам депутата Госдумы и бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, существует около тридцати препаратов против нового китайского коронавируса.

Первый случай заражения вирусом 2019-nCov был зафиксирован в китайском городе Ухань. Также есть данные о заболевших в Японии, Южной Корее, Таиланде и США. Известно, что вирус передается от человека к человеку.

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