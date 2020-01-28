Власти Израиля захотели выжить бедуинов с их земель и разрушили деревню 173 раза

Власти Израиля в течение десяти лет пытаются заставить жителей бедуинской деревни Аль-Аракиб в пустыне Негев (Накаб) покинуть занимаемую ими территорию: с 2010 они разрушали поселение 173 раза, пытаясь выжить бедуинов. Об этом во вторник, 28 января, пишет +972 Magazine.

По данным издания, израильские силы регулярно проводят в деревне рейды, в ходе которых местных жителей подвергают допросам и арестам, а их дома уничтожают. Так, за последнее десятилетие проживающих в Аль-Аракибе бедуинов арестовывали сотни раз. В частности, лидер общины, шейх Сайя Абу Мдегем (Sayyah Abu Mdeghem) был арестован пять раз, а его сын Азиз — четыре раза с лета прошлого года.

При этом расходы за снос домов в Аль-Аракибе израильские власти возлагают непосредственно на жителей деревни. В частности, израильский суд обязал их выплатить государству 360 тысяч шекелей (более 6,5 миллиона рублей) за снос восьми домов в 2010 году. Власти оспорили это решение, и в начале 2019 года суд увеличил взыскиваемую сумму до 1,6 миллиона шекелей (свыше 29 миллионов рублей). Жители деревни направили апелляцию в Верховный суд Израиля, однако окончательное решение по этому делу пока не вынесено.

Также государство пытается обязать местных жителей платить по несколько тысяч шекелей ежедневно за право оставаться на данной территории. При этом рейды в Аль-Аракибе, по словам бедуинов, проводятся все чаще.

Как отмечает +972 Magazine, в 1953 году Израиль получил право распоряжаться землями в пустыне Негев, на которых располагались бедуинские поселения. В 1970-х годах государство разрешило бедуинам претендовать на признание их права собственности на данные земли через суд, однако в 2000-х годах все подобные процессы были заморожены, и власти начали предъявлять встречные иски.

В настоящее время Аль-Аракиб является одной из 37 непризнанных государством бедуинских деревень на территории пустыни Негев. Подобные населенные пункты не подключены к коммуникациям, а их жители зачастую не имеют доступа к образовательным и медицинским услугам.

Всего в Израиле насчитывается около 200 тысяч арабов-бедуинов. Они потомки около 11 тысяч человек, проживавших в пустыне Негев в момент создания Израиля в 1948 году.

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