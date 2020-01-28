Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов

Члены парламента Нидерландов отказались ехать в Россию по собственной инициативе, чем захлопывают возможности диалога. Об этом сообщило посольство России в Гааге ТАСС.

«Ознакомились и приняли к сведению решение комиссии отказаться oт поездки в Москву. (...) Выражаем сожаление, что они второй раз подряд с осени 2018 года по собственной инициативе захлопывают окно возможностей для возобновления диалога со своими коллегами в Госдуме», — отреагировали в дипломатическом представительстве на сорванный визит голландских депутатов.

Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы. Предположительно, он попал туда из-за критических высказываний о российском руководстве, в частности о деле сбитого летом 2014 года в Донбассе «Боинга».

Известно, что депутаты планировали посетить Россию в феврале 2020 года. Он мог стать первым таким визитом с 2008 года.

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