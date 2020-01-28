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Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов

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Члены парламента Нидерландов отказались ехать в Россию по собственной инициативе, чем захлопывают возможности диалога. Об этом сообщило посольство России в Гааге ТАСС.

«Ознакомились и приняли к сведению решение комиссии отказаться oт поездки в Москву. (...) Выражаем сожаление, что они второй раз подряд с осени 2018 года по собственной инициативе захлопывают окно возможностей для возобновления диалога со своими коллегами в Госдуме», — отреагировали в дипломатическом представительстве на сорванный визит голландских депутатов.

Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы. Предположительно, он попал туда из-за критических высказываний о российском руководстве, в частности о деле сбитого летом 2014 года в Донбассе «Боинга».

Известно, что депутаты планировали посетить Россию в феврале 2020 года. Он мог стать первым таким визитом с 2008 года.

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Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
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