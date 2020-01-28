Россиян предупредили о встрече с падающими с неба осколками ядерных реакторов

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт предупредил об опасности падения с неба осколков ядерных реакторов, большинство из которых принадлежат находящимся на орбите захоронения советским космическим аппаратам, сообщает РИА Новости.

«Был неприятный случай, когда летающий на большой высоте аппарат с ядерным реактором разрушился. И если сам аппарат никогда в плотные слои атмосферы не должен войти, то осколки, которые образовались, капли топлива, быстро снижаются и могут попасть в атмосферу. По-видимому, решение запускать эти аппараты на орбиты захоронения было не совсем удачным, и проблема остается», — предупреждает эксперт.

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Агентство также сообщает, что Совет РАН по космосу предложил соответствующим российским ведомствам тщательнее следить за подобными космическими аппаратами и оценивать вероятность их встречи с земной поверхностью.

В августе 2019 года военный эксперт Дмитрий Корнев написал, что советско-российский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука») мог бы отдавать команды перспективной российской крылатой ракете глобальной дальности «Буревестник».

В 1970-1988 годы СССР запустил на околоземную орбиту 31 спутник с термоэлектрической ядерной энергоустановкой. В январе 1978 года фрагменты одного из таких космических аппаратов, «Космос-954», упали на территорию Канады.

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