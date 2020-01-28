Эстония обвинила Россию в попытке переписать историю

Спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас обвинил Россию в попытках переписать историю. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, «опасность с востока никуда не пропала». Она является проблемой как для Эстонии, так и для Польши, которая также является членом ЕС и НАТО.

«Нас [с Польшей] связывают схожие исторические события, общие ценности и единое понимание современных рисков в сфере безопасности. У нас есть общий сосед, Россия, который отрицает международное право и международные соглашения и пытается переписать всю историю в угоду своим целям», — отметил Пыллуаас.

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Он добавил, что прозвучавшие недавно в адрес Польши обвинения в развязывании Второй мировой войны являются этому примером. Пыллуаас заявил, что эстонские власти решительно осуждают такую деятельность. При этом он поблагодарил союзников по НАТО за вклад в защиту границ.

Ранее 17 января стало известно , что Минобороны России рассекретило документы о Варшавском восстании, подавленном войсками Третьего Рейха. Из них следует, что Красная армия поддерживала восставших всеми возможными способами, а население Польши встречало советских солдат с неподдельной радостью.

В 2019 году Польша не пригласила Россию на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, из-за современного политического контекста. Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой.

Немецкая оккупация закончилась в 1945 году поражением Германии от антигитлеровской коалиции. Красная армия выбила захватчиков с территории СССР и Польши. 17 января 1945 года была освобождена Варшава, а к февралю — почти вся Польша.

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