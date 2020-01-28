Жители Москвы поддержали проект капремонта поликлиник, который планируется провести в период с 2020 по 2022 годы. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

С 20 ноября по 25 декабря 2019 года сотрудники центров госуслуг «Мои документы» провели поквартирный обход жителей столицы, прикрепленных к городским поликлиникам, в зданиях которых в этом году начнется капитальный ремонт. Они сообщили жителям о капитальном ремонте зданий районных поликлиник, рассказали о том, куда обращаться за медицинской помощью на время проведения работ, а также о новом московском стандарте поликлиник. Во время поквартирных обходов сотрудники центров госуслуг предлагали поучаствовать в опросе.

«Более 90 процентов жителей, принявших участие в опросе, положительно оценили новый московский стандарт поликлиник и проект капитального ремонта. Мы надеемся, что уже через пару лет москвичи смогут оценить нашу комплексную работу и увидеть, что поликлиника стала местом, куда приятно приходить и пациентам, и врачам», — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что все поликлиники оснастят современным диагностическим оборудованием по единому стандарту. Филиалы оборудуют маммографами, рентген-аппаратами, аппаратами УЗИ и функциональной диагностики. В главных зданиях будут также аппараты МРТ, КТ, денситометры (аппараты исследования костной ткани), аппараты УЗИ экспертного класса и оборудование для контроля состояния пациентов с ишемической болезнью сердца, после инфаркта или операции на сосудах сердца. Все аналоговое оборудование планируется заменить цифровым.

Ремонт первых 50 зданий поликлиник пройдет в 43 районах Москвы в период с 2020 по 2022-й годы. Всего в программу капитального ремонта включено 135 зданий, ремонт в которых закончится к 2024 году.

В период проведения ремонта врачи соответствующих поликлиник будут оказывать медпомощь в других зданиях.

