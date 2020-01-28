Прохожие подняли автомобиль и спасли попавшую под него женщину

В американском городе Нью-Йорке прохожие подняли автомобиль, чтобы спасти попавшую под него женщину. Об этом сообщает издание New York Post.

Один из очевидцев рассказал, что услышал звук столкновения и крики. «Когда я подошел поближе, у перекрестка собралась большая толпа, — утверждает он. — Внезапно все бросились поднимать машину. Все произошло так быстро».

Более десяти человек совместными усилиями смогли приподнять автомобиль и вытащили из-под него пострадавшую.

— help how do i change this (@colbydroscher) 26 января 2020, 22:26

О состоянии спасенной женщины не сообщается, однако к тому времени, когда на место происшествия прибыли пожарные и полицейские, она была в сознании и пользовалась телефоном.

В 2018 году сообщалось, что в Китае шесть воспитательниц детского сада ринулись на помощь попавшему под колеса внедорожника мужчине. Пострадавшего госпитализировали с переломами ноги.

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