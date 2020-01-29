Определились составы сборных России и мира на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ объявила составы команд России и мира, которые встретятся в Матче всех звезд. Имена игроков были определены по итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ.

В состав «Звезд России» вошли: Алексей Швед («Химки»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Максим Григорьев («ПАРМА»), Денис Захаров («Енисей»), Дмитрий Хвостов («Зенит»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Владислав Трушкин («Зенит»), Артем Забелин («ПАРМА»).

«Звезды мира» выставят следующих баскетболистов: Майк Джеймс (ЦСКА), Эрик Макколлум, Джамар Смит (оба — УНИКС), Адас Юшкевичюс («ПАРМА»), Дэвион Берри («Енисей»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Янис Тимма, Йонас Жеребко (оба – «Химки»), Дрю Гордон («Зелена Гура»), Густаво Айон («Зенит»).

Кроме того, Лига имеет по две wild card для каждой сборной. Таким образом, в командах будет по 12 игроков. Окончательные составы будут объявлены в ближайшее время.

Матч всех звезд пройдет 16 февраля на московской «ВТБ Арене».

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