Кубинский игрок ЦСКА попытался угадать назначение традиционных русских предметов

Кубинский форвард московского ЦСКА Ховард Сант-Рос попытался угадать назначение традиционных русских предметов. Видео появилось в программе «Вид сверху», опубликованной на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Сант-Рос попробовал воспользоваться деревянными ложками, кипятильником и веником. Большие затруднения кубинцу доставили лапти и Чебурашка. В конце интервью он сказал, что остался впечатлен российским бытом и доволен жизнью в Москве.

Сант-Рос перешел в ЦСКА в январе 2020-го. Контракт с баскетболистом подписан до окончания сезона-2022/2023 с обоюдными опциями расторжения.

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