Россиян предупредили о 30-градусных морозах

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила россиян о 30-градусных морозах. Ее слова приводит «Российская газета».

Паршина рассказала, что сильные морозы ожидаются в основном на территории Сибири. Так, к 29 января в Омской области температура воздуха ночью понизится до минус 26 градусов, местами до минус 33 градусов. Днем ожидается до минус 17-22 градусов.

В Новосибирской области в ближайшие ночи будет минус 24 градуса, днем около минус 20 градусов. В Кемеровской области самые холодные ночь в пятницу и субботу — до 28 градусов мороза. Днем минус 20-22 градуса. На севере Западной Сибири температура местами будет понижаться ночью до минус 33-38 градусов.

Понижение температуры ожидается также в центральных районах Красноярского края, в Якутии, Мурманской области и Архангельске.

Зима пришла и в столичный регион. До конца недели в Москве и Московской области ожидается небольшой снег. 30 и 31 января будет от минус 3 до плюс 2 градусов. Февраль начнется с оттепели: днем плюс 3-5 градусов.

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