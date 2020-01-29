Воспитательница написала послание на животе мальчика и разгневала его мать

Воспитательница детского сада в американском городе Санибел, штат Флорида, написала маркером послание для матери на животе мальчика и разгневала ее. Об этом сообщается на сайте телестанции WBBH-TV.

«Мам, у меня закончились подгузники, пожалуйста, обрати на это внимание», — написала сотрудница детсада на животе годовалого Майло (Milo). Его мать Хизер Чизум (Heather Chisum) рассказала о произошедшем на своей странице в Facebook и попросила у пользователей сети помощи. «Когда я забираю Майло из садика, воспитатели оставляют для меня ежедневный отчет. В нем они отмечают его настроение в течение дня, когда ему в последний раз поменяли подгузники и что нужно докупить», — объяснила она.

Из-за загруженного графика Чизум не всегда удавалось просматривать эти отчеты. «Полагаю, вчера они написала в отчете, что у Майло закончились подгузники, а я об этом не узнала, — продолжила американка. — Но я столкнулась с несколькими сотрудниками, когда оставляла сына в саду и когда забирала его домой. Почему нельзя было мне просто сказать "слушай, Хизер, у твоего сына закончились подгузники, возможно, ты не видела последний отчет"?»

Чизум возмутило, что воспитательница написала ей послание на теле ребенка, а не на бумаге или, в крайнем случае, на подгузнике. «Ну или она могла мне об этом сказать лично, — добавила она. — Но что самое печальное, подобное произошло не в первый раз. Помогите мне разобраться. Возможно, я создала проблему на пустом месте?» Она также подчеркнула, что надпись на животе Майло оказалась водостойкой и долго не смывалась.

Детский сад уволил провинившуюся воспитательницу. В учреждении готовят пресс-релиз об инциденте.

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