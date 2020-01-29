Заподозренный в запое российский губернатор объяснил свое отсутствие

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в Москве с острым панкреатитом. Об этом он рассказал «Подъему», сообщается в Telegram-канале издания.

По словам чиновника, у него произошло обострение на фоне стресса во время командировки в столицу. Вскоре после прилета он почувствовал недомогание и обратился к врачам. В больнице уже сделали все необходимые исследования. «Прогнозы исключительно позитивные. На рабочие процессы ситуация никак не скажется», — сказал он, не уточнив, сколько пробудет в медицинском учреждении.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал информацию о нахождении Хорохордина в реанимации в тяжелом состоянии в течение последних трех дней. В посте утверждалось, что политик сказал медикам о запое, который длится уже месяц. По данным канала, из-за алкоголя у него обострился гастродуоденит (заболевание пищеварительной системы). Врачам удалось стабилизировать его состояние, он проходит курс капельниц «с полезными медикаментами и витаминами».

Baza отмечала, что эти несколько дней, что глава региона находится в больнице, его обязанности исполняет первый заместитель председателя правительства Виталий Махалов. Официально считается, что Хорохордин в командировке. Свое лечение он оплачивает сам.

Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы. В 70 процентах случаев развивается из-за злоупотребления алкоголем, реже — из-за осложнения желчно-каменной болезни и других причин.

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