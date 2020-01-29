Leonardo покупает у Александра Мамута вертолетную компанию Kopter

Итальянский концерн Leonardo подписал контракт с компанией Lynwood (Schweiz) AG на приобретение 100 процентов акций Kopter Group AG. Этот шаг позволит Leonardo еще больше укрепить свое мировое лидерство в секторе вертолетостроения, сообщается на сайте концерна.

В пресс-службе компании уточнили, что опыт Kopter Group AG будет способствовать дальнейшему развитию прорывных технологий, в том числе инновационных гибридных и электрических двигательных установок. Так, производимый компанией новый однодвигательный вертолет Kopter SH09 идеально подходит для современной линейки продуктов Leonardo, добавили там.

Завершение сделки зависит от некоторых условий и, как ожидается, состоится уже в первом квартале 2020 года.

По словам генерального директора Leonardo Алессандро Профумо, этим соглашением концерн подтверждает свою приверженность сохранению лидерства в области вертолетостроения. «Благодаря этой покупке мы приобретем инновационные навыки и технологии, которые дополнят наши собственные, а также будут способствовать тому, чтобы мы были в авангарде инноваций и конкурентоспособности, сохраняя при этом нашу финансовую устойчивость», — отметил он.

Эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник в беседе с «Лентой.ру» выразил сожаление, что Kopter SH09 оказался не востребован в России. По его мнению, вертолет был бы полезен, учитывая отсутствие в стране готовой легкой или сверхлегкой машины. «Интерес Leonardo к этой машине понятен. Это вертолет в востребованном классе легких аппаратов, вдобавок построенный с использованием новых технологий управления производством, подразумевающих использование готовых изделий», — добавил Крамник.

«Kopter SH09 — довольно крутой вертолет, разработанный в самом массовом сегменте однодвигательных вертолетов. По своей грузоподъемности он является прямым конкурентом Eurocopter AS-350, наиболее распространенному вертолету для перевозки туристов. Его также используют и спасатели и полиция, — говорит член правления межрегиональной общественной организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (РАОПА) Рубен Аганбегян. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что вертолетная индустрия «очень консервативна, большинство конкурентов этому вертолету датируются концом 60-х - началом 70-х годов прошлого века».

«Kopter же построил SH09 из самых современных материалов и учел многочисленные пожелания заказчиков с точки зрения обзора. В линейке Leonardo подобного судна не было, и сделка доказывает, что у вертолета очень хорошие перспективы. Модель может стать массовой и составить конкуренцию Eurocopter и Bell в этом классе. В России также высокая потребность в подобной технике», — подчеркнул Аганбегян.

По словам главного редактора «Авиатранспортного обозрения» Артема Кореняко, подобные вертолеты могут использоваться для различных целей и в интересах различных ведомств. «Это, например, авиапатрулирование, мониторинг трубопроводной системы, работы в интересах авиалесоохраны и т. п., — говорит Кореняко. — Таких примеров в том числе в России немало. Кроме того в России набрала обороты программа по развитию санитарной авиации, где тоже используются лёгкие вертолеты Ансат российского производства. Так что легкий вертолет нужен не только для банальной перевозки пассажира из точки А в точку Б».

Kopter Group AG основана в 2009 году российским предпринимателем Александром Мамутом и базируется в Швейцарии. Несколько лет назад компания запустила производство вертолета SH09 с одним двигателем, сочетающий в себе новейшие технологии, безопасность и отличную производительность при сравнительно доступной стоимости.

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