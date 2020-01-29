Раскрыто загадочное исчезновение английского аристократа-убийцы

Под видом престарелого австралийского буддиста может скрываться английский граф Лукан, который пропал в 1974 году после убийства няни его детей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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Нил Берримен (Neil Berriman), 52-летний сын убитой няни, утверждает, что раскрыл загадочное исчезновение. «Лукан — коварный мошенник и человек, который убил мою мать, — говорит он. — У меня нет никаких сомнений, что в ту ночь он сбежал, затем с помощью друзей пересек Ла-Манш, получил новый паспорт и, как ни странно, дожил до сегодняшнего дня».

Престарелый мужчина, напоминающий беглого аристократа, живет в пригороде австралийского города Перт. Он делит большой дом с двумя молодыми британцами и австралийцем, которые познакомились с ним в буддийском центре 11 лет назад. Предполагаемый убийца ежедневно медитирует и любит сидеть на веранде, слушая шум проходящих поездов. Старик серьезно болен, пользуется услугами приходящей сиделки и ожидает хирургическую операцию.

По словам Берримена, граф скрывает свое настоящее имя даже от знакомых. «Он лжет о том, кто он такой, лжет своим новым друзьям, — говорит он. — Но они отлично понимают, что загадочный пожилой англичанин — не тот, за кого себя выдает. Люди, с которыми он живет, знают, что у него есть таинственное прошлое, и рассказанные им факты не сходятся».

Берримен считает, что после бегства из Англии граф Лукан сменил по меньшей мере шесть имен. Он утверждает, что уведомил Скотленд-Ярд о результатах своих изысканий и получил заверение, что его предположения проверят.

Ричард Бингем (Richard Bingham), седьмой лорд Лукан, пропал в Лондоне в ноябре 1974 года. За день до исчезновения аристократа была убита няня его детей. Полиция обнаружила автомобиль Бингема со следами крови, однако сам он иcчез. В то время лорду было 40 лет. Сообщения от людей, якобы опознавших пропавшего британского аристократа, поступали более 70 раз из разных стран мира. В 1999 году суд признал его умершим.

В 2007 году сообщалось, что жители новозеландского городка Мартон приняли за графа Лукана бездомного британца, который жил по соседству в старом автомобиле со своими кошкой, ручным опоссумом и козой. Подозрения вызвали его изысканный выговор и военная выправка.

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