«МегаФон» представил обновленный сервис «Цифровой юрист»

«МегаФон» запустил обновленный сервис «Цифровой юрист», который избавит операционный персонал крупных компаний от рутинных задач, занимающих до 70 процентов рабочего времени. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора.

В основе экосистемы «Цифрового юриста» лежит нейросеть и технология оптического распознавания символов (OCR). Сервис предлагает три продукта для повышения эффективности бэк-офиса крупного бизнеса и оптимизации его юридической, операционной и бухгалтерской функций.

Продукт «Конструктор документов», входящий в экосистему «Цифрового юриста», реализован в виде нейронного чат-бота и не имеет аналогов на рынке. Чат-бот ведет диалог с пользователем, собирает необходимую информацию и на основе полученных данных выдает готовый документ. Пользователю не нужно искать и заполнять шаблон документа. Также для клиента нет ограничений по количеству учетных записей и количеству создаваемых документов.

«Судебная платформа» обрабатывает типовые входящие документы и на их основании автоматически формирует ответы, например, на запрос госорганов, претензию или судебный иск. Система может быть настроена под различные виды документов без привлечения IT-специалистов. «Судебная платформа» имеет технологию оптического распознавания текста собственной разработки. Для удобства юристов есть Web и мобильный интерфейс.

В «Системе по распознаванию первичной документации» есть возможность собирать документы в пакеты, то есть направлять в ERP только при наличии всех обязательных атрибутов, например, печатей и подписей. По собственным метрикам продукт помогает бухгалтеру до шести раз быстрее переносить информацию из актов, счетов и счетов-фактур в учетные системы — такие как 1C, SAP и другие.

«Чат-боту можно объяснить задачу не только голосом, но и отправив переписку, например, с контрагентом. В этом заключается главное отличие решения "МегаФона" от других подобных продуктов на рынке, которые в основном используют шаблонный анкетный метод, отнимающий у пользователя много времени. Сервис "МегаФона" оптимизирует рабочие процессы, повышая скорость подготовки типовых документов с 30-40 до 2-5 минут, и предотвращает появление ошибок по причине человеческого фактора. К тому же его можно интегрировать с любыми внутренними системами заказчика», — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

«Цифровой юрист» разработан совместно с технологическим партнером «МегаФона» — компанией Nlogic. Целевая аудитория сервиса — крупный B2B и B2G сегменты, в основном федерального уровня или высшие органы субъектов. Специфики по отрасли нет. Наибольший спрос, по мнению разработчиков, «Цифровой юрист» вызовет у тех клиентов, которые продают массовый продукт, то есть заключают большое количество типовых договоров.

«Цифровой юрист» — новаторское Legal Tech решение, которое легко интегрируется с любыми внутренними системами клиента. Оно подойдет крупным федеральным структурам с большим количеством типовых юридических и бухгалтерских процессов, которые обслуживаются либо силами внутренних сотрудников, либо отдаются на аутсорсинг. «Цифровой юрист» позволит автоматизировать работу, увеличить производительность труда и сократить издержки.

