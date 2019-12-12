«МегаФон» запустил умного робота в помощь бизнесу

Мобильный оператор «МегаФон» запускает новое облачное решение «Интеллектуальная обработка вызовов» на базе технологии искусственного интеллекта, призванное помочь бизнесу автоматизировать рутинные задачи сотрудников и сократить расходы на операционную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

В сообщении отмечается, что с помощью нового продукта «МегаФона» можно совершать исходящий обзвон или принимать звонки без привлечения операторов.

Запуск услуги осуществлен на базе решения технологического партнера Neuro.net. Голосовой робот имеет уникальную систему построения диалогов и обучения с использованием нейронных сетей. При обработке вызовов используется NLU-алгоритм, способный обучаться на небольшом объеме данных. При сохранении всей истории диалога технологии искусственного интеллекта позволяют учитывать в ответах весь контекст и делать их максимально точными. За счет собственного MRCP-решения робот делает короткие паузы в диалогах, а умная система реагирует на прерывание разговора со стороны собеседника.

«Беседу с роботом практически невозможно отличить от общения с живым человеком: речь естественна, робот может поддержать разговор любого уровня сложности и длительности, он умеет делать паузы, когда это необходимо», — рассказывает руководитель по интеллектуальным и цифровым продуктам для корпоративного бизнеса «МегаФона» Олег Алексеев. «Система начинает распознавать каждую фразу абонента с первых слов и может выдавать ответ уже спустя 700 миллисекунд после того, как собеседник замолчал. Это рекордный показатель на рынке. Еще одним нашим конкурентным преимуществом является тот факт, что робот может работать с любыми клиентскими сценариями, не только типовыми. При этом процесс его обучения занимает от двух до четырех недель, что в разы быстрее, чем у других подобных продуктов на рынке», — подчеркнул он.

«МегаФон» предлагает решение под ключ: клиент платит фиксированную стоимость, исходя из количества отработанных роботом минут.