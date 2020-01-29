На Украине объяснили налоги на соцсети войной в Донбассе

В Верховной Раде объяснили инициативу обложить налогом социальные сети и интернет-сервисы войной в Донбассе. Об этом ее инициатор, депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев написал в Facebook.

«Почему бюджет воюющей страны должен отказываться от дополнительных поступлений от обложения сервисов, никак не являющихся товарами первой необходимости», — написал он.

Также Гетманцев подчеркнул, что это является мировой практикой. Он добавил, что уже сейчас международные корпорации должны платить на Украине. Однако, этого не происходит, из-за «отсутствия простого доступного механизма».

Ранее в «Слуге народа» выступили с инициативой декоммунизировать» систему социального страхования на Украине, которую в партии сочли «советской». Сутью этой реформы назвали перевод отчетности Пенсионного фонда Украины, Фонда социального страхования и Фонда безработицы под международные стандарты.

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