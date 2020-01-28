На Украине решили «декоммунизировать» социальное страхование

На Украине решили «декоммунизировать» систему социального страхования. Об этом сообщает «Страна.ua».

С такой инициативой выступили представители партии «Слуга народа». Текущую систему социального страхования в стране считают советской.

«Я бы хотела проанонсировать эту реформу как "декоммунизацию системы социального страхования", которую мы имеем сейчас», — заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Сутью реформы Третьякова назвала перевод отчетности Пенсионного фонда Украины, Фонда социального страхования и Фонда безработицы под международные стандарты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны. «Безнадежно устарел кодекс законов о труде. Он создан в 1971 году. Сейчас те же правила мы предлагаем предпринимателям, иностранцам, неудивительно, что они не хотят их принимать», — привел пример глава государства.

Он также процитировал текст закона, где упоминаются «победы Великой Октябрьской социалистической революции», «ленинские идеи» и «разработанный коммунистической партией курс советского государства».

«Как вам? Сейчас 2019 год, и это до сих пор действующий украинский закон, регулирующий жилищные отношения. Простите, это — треш! И это должно уйти в историю», — заявил президент.

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