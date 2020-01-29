Экстремальная швартовка круизного лайнера во время шторма попала на видео

farstad85 / YouTube

В Норвегии гигантский круизный лайнер пришвартовался во время шторма. Произошедшее попало на видео, запись публикует Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах видно, как накренившееся судно подгоняет сильными порывами ветра к причалу. В то время как корма приближается к пирсу, пассажиры на палубе выглядывают за борт.

Как уточняет издание, швартовка лайнера MS Nordnorge в экстремальных погодных условиях была запечатлена в гавани Буде на берегу Норвежского моря во вторник, 21 января.

31 декабря прошлого года в Италии произошла авария с одним из крупнейших круизных лайнеров в мире MSC Grandiosa. В результате случившегося часть пирса обрушилась в воду, а судно стоимостью 853 миллиона долларов, которое около месяца назад совершило свой первый рейс, получило повреждение корпуса.

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