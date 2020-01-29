Россия
 
Последние новости
Кадыров ответил на сообщения о задержании 25 человек из-за коллажа на него
Фанаты выступили против «позорного» «Зенита» из-за Кокорина
Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» вошел в конкурс Берлинале
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Воспитательница написала послание на животе мальчика и разгневала его мать
Миру предрекли дефицит медицинских масок из-за смертельного вируса
На Украине объяснили налоги на соцсети войной в Донбассе
Российскую «Ангару» предложили уничтожить
Жертва Вайнштейна расплакалась во время дачи показаний
Новости партнеров

Москвичам пообещали снежный февраль

Перейти в «Мою Ленту»

В феврале в Москве и Московской области ожидается понижение температуры, снег не растает. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

По его словам, температура в последний месяц зимы может понизится до минус 13 градусов. «То есть месяц будет нехолодный по расчетам, но ниже, чем в январе», — отметил Вильфанд. Он добавил, что в ближайшее время температура днем будет около нуля градусов, а ночью — ниже нуля, соответственно «в февраль выходим со снегом, до этого он таял, выпадут еще осадки в виде снега и мокрого снега, соответственно, снежный покров будет подрастать, уплотняться».

Вильфанд подчеркнул, что теперь, благодаря уплотнению снежного покрова, в Московской области можно будет кататься на лыжах и санках.

Вместе с тем, по словам синоптика, температура в Сибири и Якутии продолжает существенно превышать нормальные значения. Однако между этими регионами проходит «полоса холодной погоды», которая затрагивает северо-восток Коми, Архангельскую область, Поволжье, Урал, юг Западной Сибири.

По словам Вильфанда, аномально теплая зима не говорит о том, что россиянам стоит ждать холодного лета, поскольку статистических связей между летним и зимним режимом нет. «После теплой зимы может быть и засушливое лето, и холодное. В конце марта будет прогноз», — заключил он.

Ранее Вильфанд рассказал, что до конца января на территории России будут наблюдаться аномальные отклонения от средних температур. Глядя на прогностическую карту страны, он назвал эти аномалии «махрово-красными».

По данным прогноза Copernicus Climate Change Service (C3S), европейскую часть России ждет «розовый» февраль. Средние температуры в начале последнего месяца зимы будут выше нормы примерно на четыре-шесть градусов. Наиболее теплый период будет с 10 по 16 февраля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В российском городе отменили занятия в школах из-за 40-градусных морозов
Россиянам пообещали «розовый» февраль
Россиянам пообещали «махрово-красное» тепло
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Если людей хотя бы не трогать — они выплывут»

Почему миллионы россиян скрывают свою жизнь от государства
13:35Сегодня

Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне

13:33Сегодня

В преамбуле Конституции предложили закрепить роль гражданского общества

12:51Сегодня

В Кремле уточнят вопрос приглашения Зеленского в Москву на 75-летие Победы

Россия00:0521 января
Владик Салий

«У меня в голове поселилось чудовище»

Шестилетнего Владика спасет протонная терапия. Мальчику нужна ваша помощь
12:32Сегодня

Кремль отреагировал на идею возрождения должности верховного правителя России

12:24Сегодня

Кремль прокомментировал слова Зеленского о вине СССР за начало Второй мировой

12:02Сегодня

Глава Минздрава рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в России

Россия21:0326 января

«Дарят Патриарху икону, машину, часы — это проявление любви»

Умер Всеволод Чаплин. Что он думал о роскоши, женщинах и гибели России
12:00Сегодня

Названа возможная дата общероссийского голосования по поправкам к Конституции

11:44Сегодня

Россиянин вскрыл автомат с игрушками и принялся раздавать их детям

11:21Сегодня

Россиянка попыталась успокоить внука ударом тарелкой по голове

Россия
Москвичам пообещали снежный февраль
«Если людей хотя бы не трогать — они выплывут»
Почему миллионы россиян скрывают свою жизнь от государства
Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Владик Салий«У меня в голове поселилось чудовище»
Шестилетнего Владика спасет протонная терапия. Мальчику нужна ваша помощь
В преамбуле Конституции предложили закрепить роль гражданского общества
«Дарят Патриарху икону, машину, часы — это проявление любви»
Умер Всеволод Чаплин. Что он думал о роскоши, женщинах и гибели России
В Кремле уточнят вопрос приглашения Зеленского в Москву на 75-летие Победы
Все материалы
Мир
Американцев эвакуировали из зараженного региона Китая
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
Израиль упрекнули в дружбе с поддерживающим Иран Путиным
США раскрыли условия «сделки века»
Палестина получит независимость и землю, Израиль — мир и Иерусалим
США признали ошибку в сообщении об «освобождении американцами» Освенцима
«Мы не несем традиционные ценности»
Представители ЛГБТ-сообщества бегут из России в Европу. Чего они боятся и как выживают?
Пойманный боевик раскрыл подготовку новых провокаций «Белых касок» в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
На Украине объяснили налоги на соцсети войной в Донбассе
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
Казахстан полностью прекратит транспортное сообщение с Китаем
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
На Украине уволили водителя автобуса за отказ выключить сериал на русском языке
«Все корчат из себя украинцев»
Половина жителей Украины говорит на русском. Но их детям запретили учиться на родном языке
Зеленский возложил цветы к памятнику героям советско-украинской войны
Все материалы
Экономика
Миру предрекли дефицит медицинских масок из-за смертельного вируса
«Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали»
Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше
Госдолгу США предсказали рекордный рост
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Россияне рекордно закупились смартфонами
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Виновник слабого развития России оправдался
Все материалы
Силовые структуры
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области
«Я их позже заберу»
Жена обвинила россиянина в пытках и ушла, оставив сыновей. Он отвез их в Москву и бросил в аэропорту
Российского подростка отдали под суд по ошибке
«Мы стали миллионерами за две минуты»
История россиянина, который захотел красивой жизни и начал грабить банки
Выживший во время бойни в Забайкалье солдат стал потерпевшим в другом деле
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
На его место придет генерал из Следственного комитета
Все материалы
Наука и техника
Российскую «Ангару» предложили уничтожить
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Mail.ru выпустила умную колонку
Прирожденные убийцы
Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?
Российский «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Быстрее звука
От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году
Китай передал России геном коронавируса
Все материалы
Спорт
Раскрыты новые подробности крушения вертолета с Коби Брайантом
Коби навсегда
Легендарный Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Как он покорил спортивный мир и получил Оскар
Ученица Тутберидзе в 14 лет ушла из одиночного катания
«Заложники интриг и политики»
 
Полуголая модель почтила память Коби Брайанта и попала под шквал критики
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легенда НБА и его дочь разбились при крушении вертолета
Ласицкене рассказала о стыде за выступление под нейтральным флагом
Все материалы
Культура
Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» вошел в конкурс Берлинале
Эдуард Ратников«Вот тебе 500 долларов, иди делай бизнес в Америке»
Как россиянин поработал с AC/DC, Metallica и покорил США
Жертва Вайнштейна расплакалась во время дачи показаний
«Мы на жизнь смотрим одним непрерывным кадром»
Как снять Первую мировую войну одним планом и получить 10 номинаций на Оскар: интервью Сэма Мендеса
В российском городе из-за прокуратуры отменили концерт ска-панк-группы Distemper
Песня сброда
Изнасилования, интриги и коррупция: что творится за кулисами главной музыкальной премии мира
Пьяную актрису из «Шанхайских рыцарей» выгнали с церемонии награждения
Все материалы
Интернет и СМИ
В России заблокировали второй иностранный почтовый сервис за неделю
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
Скабеева отреагировала на слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Россиян обманули с помощью Малышевой
Мастера на все руки
 
Умер ведущий выходящей более 50 лет передачи
Все материалы
Ценности
Самая красивая в мире женщина вновь снялась топлес для журнала
«Я пас коров, а теперь возглавляю Советский Союз»
Вышиванки, швейцарские часы и иномарки: как жил Хрущев
Девушка со сколиозом стала моделью несмотря на диагноз
Последняя провокация
Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье
Зависимую от солярия девушку предупредили о возможной смерти
Немецкие страсти
БДСМ, пришельцы и полуголые невесты: как прошла неделя моды в Берлине
Бодипозитивная певица вышла в свет в откровенном наряде
Все материалы
Путешествия
Мерзкое занятие босоногого авиапассажира возмутило попутчиков и попало на видео
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
Россияне раскрыли способы борьбы с тоской после отпуска
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Россиянин оказался заперт в пустующем китайском отеле из-за коронавируса
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Сотрудников авиакомпании поймали на варварском обращении с багажом пассажиров
Все материалы
Из жизни
Воспитательница написала послание на животе мальчика и разгневала его мать
«У нас была только надежда на успех»
Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
Запутавшаяся в леске мертвая черепаха принесла мужчине славу
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»
История россиянина, перебравшегося в Канаду
Мужчина притворился мертвым после нападения тигра и уцелел
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Мать с детьми 34 дня выживали в джунглях и были спасены индейцами
Все материалы
Внешность и салон нового Kia Sorento показали до дебюта
Как подготовить Волгу для ралли Монте-Карло
Провожаем экипажи «двадцать первых» Волг на ралли Monte-Carlo Classique
Представлен новый Seat Leon
BMW выбрала в России лучшие кастом-байки
Уникальные мотоциклы построили на основе культовой модели R nineT
«Русский Prado» от УАЗа получит новую коробку передач
Лучшие тюнинг-проекты января 2020
Спортивный Multivan, безумный светящийся Prius и еще шесть эффектных доработок января
Все материалы
Дом
В России задумали снести каждый пятый многоквартирный дом
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Жительница Урала отсудила у чиновников деньги на новую квартиру
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Российская пенсионерка придумала бизнес ради ремонта квартиры
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Названы города России с самым доходным жильем
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы