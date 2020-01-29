Москвичам пообещали снежный февраль

В феврале в Москве и Московской области ожидается понижение температуры, снег не растает. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

По его словам, температура в последний месяц зимы может понизится до минус 13 градусов. «То есть месяц будет нехолодный по расчетам, но ниже, чем в январе», — отметил Вильфанд. Он добавил, что в ближайшее время температура днем будет около нуля градусов, а ночью — ниже нуля, соответственно «в февраль выходим со снегом, до этого он таял, выпадут еще осадки в виде снега и мокрого снега, соответственно, снежный покров будет подрастать, уплотняться».

Вильфанд подчеркнул, что теперь, благодаря уплотнению снежного покрова, в Московской области можно будет кататься на лыжах и санках.

Вместе с тем, по словам синоптика, температура в Сибири и Якутии продолжает существенно превышать нормальные значения. Однако между этими регионами проходит «полоса холодной погоды», которая затрагивает северо-восток Коми, Архангельскую область, Поволжье, Урал, юг Западной Сибири.

По словам Вильфанда, аномально теплая зима не говорит о том, что россиянам стоит ждать холодного лета, поскольку статистических связей между летним и зимним режимом нет. «После теплой зимы может быть и засушливое лето, и холодное. В конце марта будет прогноз», — заключил он.

Ранее Вильфанд рассказал, что до конца января на территории России будут наблюдаться аномальные отклонения от средних температур. Глядя на прогностическую карту страны, он назвал эти аномалии «махрово-красными».

По данным прогноза Copernicus Climate Change Service (C3S), европейскую часть России ждет «розовый» февраль. Средние температуры в начале последнего месяца зимы будут выше нормы примерно на четыре-шесть градусов. Наиболее теплый период будет с 10 по 16 февраля.

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