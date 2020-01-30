Неизвестный сжег машину журналистки «Радио Свобода»

Во Львове в ночь на 30 января неизвестный сжег автомобиль Mitsubishi Colt журналистки «Радио Свобода» Галины Терещук. Об этом сообщается на сайте издания.

Как рассказала Терещук агентству «Интерфакс-Украина», инцидент произошел около полуночи на улице Кубийовича. «Сразу после полуночи мы с мужем услышали, как сработала сигнализация, и когда супруг выглянул в окно, то увидел, что машина уже горела», — отметила она.

По словам свидетелей, к машине подошел человек, лицо которого было скрыто. Он положил под щетки лобового стекла два пакета, поджег их и убежал. Пожарные потушили возгорание, но в итоге автомобиль сгорел и восстановлению не подлежит.

Терещук подала заявление в полицию, в настоящее время сотрудники изучают различные версии поджога. Бытовые версии журналистка отвергает. «Что это — не понравился какой-то текст или попытка запугать, — я сама не знаю и хочу найти ответ», — добавила она.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и Службы безопасности Украины (СБУ). Терещук сотрудничает с «Радио Свобода» во Львове с 2000 года. Она окончила факультет журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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