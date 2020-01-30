Ударивший пилота авиадебошир получил тюремный срок

В Новосибирске к реальному тюремному сроку приговорен авиадебошир, ударивший пилота во время рейса. Об этом сообщает Агентство «Москва».

Инцидент произошел 14 мая 2019 года на рейсе Новосибирск-Москва. Нетрезвый пассажир во время посадки на борт начал материться и толкать членов экипажа. После этого он ворвался в кабину пилотов и напал на командира воздушного судна. Дебошир успокоился лишь тогда, когда его скрутили сотрудники полиции.

Обский городской суд признал мужчину виновным по статьям «Хулиганство», «Побои» и «Оскорбление представителя власти». Хулиган проведет в колонии строгого режима 3,5 года.

В июле 2019 года москвич был осужден за дебош и избиение бортпроводника на борту рейса «Москва-Тель-Авив». Его приговорили к шести месяцам заключения в колонии-поселении.

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