Власти ДНР отправили жительницу республики на «Поле чудес»

Жительница Донецка, столицы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), приняла участие в съемках капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале, сообщает Донецкое агентство новостей.

В пресс-службе мэрии Донецка рассказали, что местная жительница Нина Парфириевна обратилась к администрации с просьбой помочь с поездкой в Москву. Власти города согласились оказать помощь, жительницу республики отправили в столицу России, где она поучаствовала в передаче.

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По данным властей, женщина получила в подарок бытовую технику и поездку в Санкт-Петербург. Планируется, что выпуск с ее участием выйдет в эфир телеканала 7 февраля.

В декабре 2019 года участник «Поле чудес» в финале передачи отгадал загаданное слово, написанное с орфографической ошибкой, и в итоге стал победителем. Мужчина согласился поучаствовать и в суперигре, где также одержал победу. Ведущий капитал-шоу Леонид Якубович на вопрос о причине ошибки посоветовал открыть словарь иностранных слов.

Капитал-шоу «Поле чудес» — российский аналог американской телепрограммы «Колесо Фортуны», одна из первых развлекательных программ телекомпании «ВИD». Передача вышла на Первой программе Центрального телевидения 25 октября 1990 года с Владиславом Листьевым в роли ведущего. С 1 ноября 1991 года основной ведущий телешоу — актер Леонид Якубович.

Согласно опросу компании Mediascope в 2019 году, «Поле чудес» входит в число самых любимых россиянами телепередач.

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