Россияне охладели к пицце — американский бренд Domino’s Pizza заявил о снижении темпов роста спроса в России. Соответствующее сообщение размещено на сайте турецкой компании DP Eurasia, владеющей мастер-франшизой Domino’s Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии. На него обратило внимание принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Из сообщения следует, что по итогам 2019 года рост продаж в целом составил 17,5 процента — до 5,7 миллиарда рублей. Онлайн-продажи выросли на 29,9 процента — до 3,3 миллиарда рублей. Это значительно ниже показателей 2018 года, когда общий рост составил 49 процентов (до 4,9 миллиарда рублей), онлайн-сегмента — 74 процента, до 2,5 миллиарда рублей.

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Также ухудшились показатели like-for-like, отражающие продажи в одних и тех же точках в разные периоды времени. В 2018 году он составил 16 процентов, в 2019-м — всего 0,7 процента.

По состоянию на конец 2019 года в России насчитывалось 203 ресторана под брендом Domino’s Pizza. Из них 121 принадлежал DP Eurasia, остальные работали по франшизе.

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