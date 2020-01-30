Компания Disney начала поиски темнокожих сестер для новой Русалочки

Компания Disney начала поиски темнокожих актрис на роль сестер главной героини в ремейке «Русалочки». Об этом сообщает The DisInsider.

В статье отмечается, что пока неизвестно, каких артисток рассматривает студия. Автор уточняет, что в фильме могли бы появиться Зендая, Кеке Палмер и Хлоя Бэйли. Гугу Эмбата-Ро может присоединиться к проекту в роли матери Ариэль.

Летом прошлого года стало известно, что темнокожая актриса Холли Бэйли исполнит роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка. Ее кандидатура была раскритикована некоторыми зрителями. Они заявили, что замена белокожего персонажа на темнокожего — якобы «блэквошинг» (антоним термина «вайтвошинг», подразумевающего практику кастинга, при которой белые актеры играют в кино представителей этнических меньшинств). Другие поклонники работ студии Disney посчитали, что цвет кожи для мифического персонажа — всего лишь условность.

Сама Бэйли заявила, что она в восторге от участия в проекте. Артистка подчеркнула, что не придает значения негативу.

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