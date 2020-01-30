«Тюремные» способы передачи сигарет в российский роддом показали на фото

В Ачинске Красноярского края роженицам передают сигареты в хлебе, памперсах и женских средствах личной гигиены. Фото «тюремных» способов передачи сигарет публикует «Московский комсомолец» со ссылкой на региональный Минздрав.

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По словам собеседника издания, несмотря на то, что пациентки перинатального центра осведомлены о вреде курения во время беременности и грудного вскармливания, они все равно просят родственников и друзей приносить сигареты. Медики находят пачки сигарет в хлебе, банках из-под кофе и чая, памперсах и прокладках.

В середине января заместитель директора по научной и аналитической работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава Анна Концевая заявила, что антитабачная кампания в России работает эффективнее в отношении мужчин, в то время как женщины, наоборот, стали курить больше. «Курение у мужчин сокращается, это доказано, а курение у женщин растет», — отметила она. По словам Концевой, это может быть связано с эмансипацией или со смещением гендерных ролей в обществе.

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