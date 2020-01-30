Доказан простой способ избежать рака

Ученые Института Сэнгера и Университетского колледжа Лондона в Великобритании назвали простой способ защиты от рака. Они доказали, что отказ от курения способствует усилению защиты организма от опухолей легких. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи проанализировали результаты биопсии легких 16 пациентов, включая курильщиков, бывших курильщиков, никогда не куривших людей и детей. Была реконструирована нуклеотидная последовательность ДНК 632 отдельных клеток и определены генетические различия.

Оказалось, что, хотя клетки не были злокачественными, в 9 из 10 клеток курильщиков выявились до 10 тысяч дополнительных мутаций по сравнению с некурящими. Эти изменения были вызваны непосредственно воздействием химически веществ в табачном дыме. Более четверти поврежденных клеток имели хотя бы одну мутацию, способствующую раку. Это объясняет, почему риск заболевания злокачественными опухолями намного выше, чем у некурящих людей.

Однако у тех, кто бросил курить, было в четыре раза больше здоровых клеток. Это опровергает миф, что после продолжительного стажа курения бросать вредную привычку не имеет смысла. Однако курение также вызывает глубокие и необратимые повреждения, которые приводят к эмфиземе.

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