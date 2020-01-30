Украинский офицер получил выговор за критику Зеленского в интернете

Офицер Вооруженных сил Украины получил строгий выговор за критику в адрес президента Владимира Зеленского в интернете. Об этом сообщает Obozrevatel.

Соответствующий документ за подписью командующего сухопутными войсками Александра Сирского опубликовала общественный активист Анна Пашкина на своей странице в социальных сетях, однако затем пост исчез. Выговор объявили после доноса, написанного сержантом ВСУ, отмечает издание. Из документов следует, что майор назвал Зеленского бездарем и призвал уйти в отставку. Выговор объявили за нарушение военной дисциплины.

В ноябре 2019-го сообщалось, что Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе. Две сотни активистов, выступавшие против принятия «формулы Штайнмайера», скандировали «Позор!» и «Нет капитуляции!».

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